Fedez non si può esibire, annullati i prossimi tre show. Parla il chirurgo che gli salvò la vita

Saltano le prime tre date per il rapper, dopo l’ultima operazione per un’emorragia interna

Dovrà restare ancora a riposo Fedez, dopo il ricovero dei giorni scorsi al Policlinico di Milano per un’emorragia interna. Si è trattato di uno strascico dell’operazione all’addome, subita in passato per un tumore al pancreas. Tornato a casa dopo essere stato dimesso dall’ospedale, il rapper ha dovuto annullare i prossimi appuntamenti. Tra questi alcune date già fissate, in cui si sarebbe dovuto esibire in alcuni dj set: «È con grande rammarico che mi trovo costretto ad annullare le tre date previste per sabato – ha scritto in una storia su Instagram – Ho bisogno di riposato e di recuperare un po’ le forze». Annullata, tra le altre, anche la partecipazione di Fedez al Ferrara Summer Festival, dove era previsto oggi 13 luglio.

INSTAGRAM/FEDEZ | L’annuncio del rapper sulle date annullate dopo l’ultima operazione

La difesa del dottor Marco Antonio Zappa

Ancora nelle ultime ore, Fedez ha dovuto ribadire che il suo ricovero non è stato assolutamente causato per il presunto abuso di droghe o alcol. E a difenderlo è intervenuto anche il dottor Marco Antonio Zappa, il chirurgo che a fine settembre 2023 lo aveva curato d’urgenza per le due ulcere che lo avevano portato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano e che gli salvò letteralmente la vita. All’Adnkronos, Zappa ha spiegato: «Fedez adesso sta bene. E per favore, basta attaccarlo. Nel suo caso, lo dico con certezza perché lo conosco, i sanguinamenti», di cui ogni tanto soffre, «non sono affatto dovuti all’abuso di sostanze come alcol o droga. Mi sento assolutamente di escluderlo».

