La tempesta di gelo in Sudafrica imbianca i safari, i video virali dei leoni e giraffe sotto la neve

La tempesta di neve che ha colpito la regione sudafricana di Western Cape ha provocato pesanti disagi ai residenti, con circa 15 mila persone sfollate e almeno una vittima del maltempo invernale. A subire le conseguenze del freddo intenso e della neve caduta copiosa sono stati anche gli animali selvatici. In particolare nella zona dell’Aquila, da dove sono stati realizzati numerosi video che circolano sui social. Per quanto il maltempo abbia creato disagi ai residenti, le visite dei turisti ai safari locali non si sono fermate. Le strutture anzi hanno rilanciato sui loro social le immagini, invitando i visitatori ad assistere a uno spettacolo molto raro. Mentre gli animali selvatici come leoni e rinoceronti sembrano affrontare con calma e cautela il raro fenomeno atmosferico.

