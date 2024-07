Come sta Donald Trump dopo l’attentato: «Non mi arrenderò mai». Il racconto della sparatoria e la reazione: «Ho sentito un sibilo, poi…» – I video

L’ex presidente Usa è tornato nel New Jersey, dove passerà la notte. Secondo il suo staff, l’attentato in cui è rimasto ferito non gli impedirà di partecipare alla convention repubblicana di domani

«Non mi arrenderò mai» scrive Donald Trump in un’email ai suoi sostenitori dopo essere stato ferito nell’attentato al comizio di Butler, in Pennsylvania. L’ex presidente degli Stati Uniti è stato visto scendere dal suo aereo senza aiuto dal suo aereo, poche ore dopo l’attentato. Nel video pubblicato sui social da un suo collaboratore, Margo Martin, si vede Trump in abito scuro e camicia bianca senza cravatta. L’ex presidente Usa scende la scaletta dell’aereo, mentre lo scorta un agente armato. Non si vede l’orecchio destro, a cui è stato ferito. Secondo il New York Times, Trump è tornato nel New Jersey, dove trascorrerà la notte.