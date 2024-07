È morta a 53 anni l’attrice Shannen Doherty, star della serie tv Beverly Hills 90210

Il magazine People ha dato la notizia della scomparsa di Shannen Doherty. L’attrice, conosciuta in tutto il mondo per la sua interpretazione nella serie tv Beverly Hils 90210, è morta all’età di 53 anni. Nel 2015 aveva ricevuto la prima diagnosi di cancro al seno. «È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell’attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio, ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia», ha dichiarato la sua storica collaboratrice, Leslie Sloane. «L’attrice», ha aggiunto, «se n’è andata circondata dall’affetto dei suoi cari e dal suo cane, Bowie. La famiglia chiede privacy in questo momento in modo che possano piangere in pace».

Foto di copertina: Facebook | Shannen Doherty

