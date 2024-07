Ralf Schumacher fa coming out: «Il mio compagno? La parte più bella della mia vita». La felicità del figlio

«La cosa più bella della vita è quando hai al tuo fianco il compagno giusto con cui condividere tutto». Con queste parole, Ralf Schumacher ha scelto di fare pubblicamente coming out. L’ex pilota di formula 1, nonché fratello di Michael Schumacher, ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae con il compagno Etienne, mentre si godono un tramonto al mare. È la prima volta che la coppia si mostra sui canali social in uno scatto che lascia spazio a poche interpretazioni. Nel giro di pochi minuti, il post è stato accolto da una raffica di commenti di persone felici per loro e che apprezzano il gesto di Schumacher. Ma il suo primo sostenitore è il figlio David, che nell’immediato ha condiviso il post del padre.

Il sostegno del figlio: «Non importa se uomo o donna»

«Sono molto felice che tu abbia finalmente trovato qualcuno che ti fa sentire davvero a tuo agio e sicuro. Non importa se uomo o donna. Ti sostengo al 100%, papà, e ti auguro tutto il meglio! Congratulazioni», ha commentato il figlio David, anche lui pilota, nella categoria Gran Turismo. Tra le stories di Ralf Schumacher spuntano poi altre foto della coppia, in compagnia con alcune amiche. Una di queste, Carmen Geiss, nonché volto noto della tv tedesca. Quest’ultima ha dichiarato: «Per lui è stato un atto di accettazione di sé e di liberazione. È stata una decisione coraggiosa che è maturata per molto tempo. La sua uscita non è solo un trionfo personale, ma un segno che finalmente è in grado di vivere e amare la sua identità senza paura o vergogna». Ralf Schumacher era stato sposato in precedenza con la conduttrice televisiva Cora Brinkmann dal 2001 al 2015.

