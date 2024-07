«Mai tranquilla». Mara Venier appare in ospedale e con l’occhio bendato, fan in allarme

«Mai tranquilla….grazie prof Cusumano», queste le uniche parole scritte nel post su Instagram di Mara Venier. La conduttrice si è scattata un selfie con un occhio bendato, con la parte centrale interessata trasparente. Mara Venier si trova in una clinica romana specializzata oculistica, per la precisione nella Casa di cura San Domenico. Non è chiaro a quale operazione Venier si sia sottoposta, ma dalla foto che ha pubblicato si intuisce che l’occhio interessato è quello sinistro. Sui social migliaia i commenti, tra cui quelli di diversi artisti come Achille Lauro. Qualcuno ipotizza si tratti di cataratta, ma quello sarebbe programma e di recente la conduttrice aveva annunciato le sue imminenti vacanze. In questi giorni Venier, in pausa dalla sua Domenica in, è stata sul set del nuovo film di Ferzan Ozpetek Diamanti.

Leggi anche: