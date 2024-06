Mara Venier e gli amici cancellati dopo il caos di Sanremo: «Chi mi ha scritto a sorpresa. Meloni? Mi è piaciuta con De Luca»

La conduttrice di Domenica In fa un bilancio dell’ultima stagione in Tv, complicata dalle polemiche per il comunicato letto in diretta dopo la finale del Festival

Con l’ultima puntata di Domenica In oggi 2 giugno, Mara Venier dice di concludere una delle stagioni televisive più difficili che lei ricordi. Anzi, racconta in un’intervista al Messaggero di Andrea Scarpa, «la peggiore di tutte quelle fatte fin qui». Tutta colpa del polverone sollevato dal comunicato della Rai il giorno dopo la finale di Sanremo con i gesti di Ghali e Dargen D’Amico in solidarietà alla Palestina. Con le polemiche già esplose a poche ore dalla fine del Festival, in studio a Domenica In la tensione era ancora alta, con tanto di accuse alla conduttrice di censura. E verso la fine della puntata, Mara Venier si ritrovò all’improvviso a leggere un comunicato del’Ad Roberto Sergio: «Ogni giorno i nostri telegiornali e i nostri programmi raccontano e continueranno a farlo, la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas oltre a ricordare la strage dei bambini, donne e uomini del 7 ottobre – recitava la nota letta dalla conduttrice – La mia solidarietà al popolo di Israele e alla Comunità Ebraica è sentita e convinta». Mara Venier aveva aggiunto poi un suo commento: «Sono le parole, che ovviamente condividiamo tutti, del nostro Amministratore Delegato Roberto Sergio». E da lì sono esplose ancora più forte le polemiche contro la Rai.

I giorni successivi per la conduttrice sarebbero stati molto complicati. Con pesanti effetti anche sulla sua vita privata. «Ci sono rimasta molto male, ne ho sofferto tantissimo – ricorda Mara Venier – Pensi che dopo Sanremo volevo andare a EuroDisney, a Parigi, con mio nipote e mia nuora. Avevo già prenotato tutto e all’ufficiostampa avevo solo chiesto i pass per saltare le file chilometriche, ma prima di partire mi hanno chiamato per dirmi che me li avrebbero dati ma non dovevo pubblicare sul mio profilo Instagram nostre foto scattate nel parco… È la cosa che mi ha ferita di più, infatti alla fine abbiamo rinunciato e siamo andati all’Acquario di Genova, che consiglio a tutti perché è un posto magico. Meglio così».

I falsi amici

Di sicuro oggi la conduttrice si dice molto pentita di aver letto quella nota della Rai: «Io lo lessi praticamente in diretta, ne ignoravo il contenuto». Quel momento complicato però è servito anche per fare una discreta selezione di amici da parte della conduttrice. Dopo che si era sollevato il polverone contro di lei, «altri presunti amici sono spariti. E io li ho cancellati dalla mia vita». Altri invece, con sua sorpresa, le hanno espresso piena solidarietà: «Mi sono sempre stati accanto Alberto Matano e Fiorello. E mi ha sorpreso la solidarietà di Lilli Gruber, Selvaggia Lucarelli, Michele Santoro, Fabio Fazio, Nicola Porro e Walter Veltroni».

La Rai di oggi

Rispetto alla Rai conosciuta in passato, Mara Venier dice di non vedere particolari differenze: «Questa è come le altre. C’è la politica, al solito, ma io lavoro sempre liberamente. Mai avuto un’imposizione in trent’anni di carriera». Niente TeleMeloni quindi, per quanto la premier non le dispiaccia. Soprattuto dopo lo scontro con Vincenzo De Luca in cui si è presentata come «la stronza» a Caivano: «A me è piaciuta. Avrei fatto la stessa cosa anch’io. Io sono e voglio continuare a essere come Virna Lisi quando disse: “Ho 70 anni, non voglio tenermi dentro niente e voglio dire sempre quello che penso».

