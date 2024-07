Uccise e fece a pezzi la madre, pena ridotta per Rosa Fabbiano

Rosa Fabbiano è stata condannata in appello a 20 anni di reclusione per l’omicidio della madre 84enne, Lucia Cipriano, e per averne fatto a pezzi il corpo. La Corte di Assise d’Appello di Milano ha ridotto la pena rispetto ai 26 anni inflitti in primo grado, riconoscendo la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, come richiesto dalla Procura generale. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, la donna potrebbe aver strangolato la madre nel tentativo di farla smettere di gridare. Successivamente, avrebbe fatto a pezzi il corpo e nascosto i resti nella vasca da bagno della casa della madre a Melzo, dove sono rimasti per circa due mesi. «Non ci sono prove che l’abbia uccisa lei», ha sostenuto in aula l’avvocata di Fabbiano, sollevando l’ipotesi che il corpo sia stato fatto a pezzi solo dopo una possibile morte naturale dell’anziana.

La versione della difesa

Il corpo senza vita dell’84enne è stato trovato il 26 maggio 2022 da un’altra delle figlie, che, preoccupata per la mancanza di contatti da parte della madre, si era precipitata a Melzo da Trento. Entrata nell’abitazione insieme alla sorella, ha trovato il cadavere nel bagno. «La figlia non è capace di accettare la propria perdita e si scatena l’inferno. Si sente colpevole perché è l’unica che si è preoccupata della madre», ha aggiunto la legale della donna. E la procuratrice generale Francesca Nanni ha riconosciuto le difficoltà affrontate da Fabbiano, sottolineando che, a differenza delle altre sorelle, si era assunta la responsabilità di prendersi cura della madre in una situazione estremamente difficile: «L’imputata si è fatta carico di una cosa difficilissima, perché la cura degli anziani in quelle situazioni è atroce. Deve essersi trovata molto sola», ha dichiarato.

