Morgan e il video su Calcutta e Angelica Schiatti: «Gli urlano “vergogna” perché è stonato o inguardabile?»

L’opinionista del Fatto Selvaggia Lucarelli ha pubblicato su Twitter un post di Morgan che il cantautore aveva messo su Instagram e poi cancellato. Il filmato si riferisce a un concerto di Calcutta aperto da Angelica Schiatti. Si sente il pubblico che urla «Vergogna, vergogna». Il video è collegato a un commento di Morgan: «Concerto Calcutta, la gente grida “vergogna”. Ipotesi: 1 – Perché è completamente stonato 2 – Perché è inguardabile 3 – Perché ha ricattato la Warner per farmi licenziare 4 – Cattivi odori».

Nei giorni scorsi Lucarelli ha raccontato il processo a Morgan per lo stalking e la diffamazione nei confronti di Angelica Schiatti. Successivamente Warner ha annunciato di aver rotto il contratto con l’ex BluVertigo. Lui ha sostenuto che ai mostri non piacciono gli angeli. E ha anche denunciato l’opinionista del Fatto. Sulla Schiatti ha sostenuto che la cantante «cerca solo pubblicità» e che è lui la vittima. Successivamente ha anche postato una foto che lo ritraeva vicino casa di Schiatti e annunciato una querela per Andrea Scanzi.

