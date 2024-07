Milano, disagi al concerto di Calcutta con file a spettacolo iniziato. Live Nation rimborserà il 50% del valore del biglietto

«A seguito dei disagi subiti da una parte di pubblico durante l’ingresso al concerto a Milano di Calcutta all’Ippodromo SNAI San Siro di mercoledì 17 luglio, Live Nation e DNA concerti in accordo con l’Artista, rendono disponibile il rimborso del 50% del valore facciale del biglietto a tutti coloro che si sono sentiti danneggiati dal ritardo dell’ingresso all’evento». Con questo comunicato, diramato sui social da Live Nation e DNA Concerti, si cerca di riparare ai disagi che ci sono stati al concerto di Calcutta, martedì 17 luglio, all’Ippodromo SNAI San Siro. La richiesta di rimborso potrà essere inoltrata a partire dalle 10 di lunedì 22 luglio fino alle 10 di lunedì 29 luglio.

Cosa è successo al concerto di Calcutta a Milano

In rete diverse persone hanno lamentato una pessima gestione all’ingresso dell’Ippodromo di Milano, con tanti rimasti in coda per quasi due ore. Nella data, sold out, erano previste 30mila persone. Calcutta per compensare ha rifatto le prime due canzoni in scaletta, 2 minuti e Cosa mi manchi a fare. A peggiorare le cose anche una disposizione comunale per cui entro le 23 si devono chiudere gli spettacoli, impedendo di fatto il posticipo dell’inizio del concerto.

