Cosa c’è dietro l’addio tra Francesca Pascale e Paola Turci: la gelosia della cantante e l’inquietudine dell’ex di Silvio

Francesca Pascale e Paola Turci erano «troppo diverse». Anche se la diversità a volte unisce, qualche volta divide. A dirlo a La Stampa oggi sono gli amici della cantante romana per spiegare lo scioglimento dell’unione civile tra le due dopo due anni. Ma soprattutto, Francesca «è troppo inquieta per restare, come se la storia con Berlusconi fosse ancora lì a reclamare la sua parte, a tenerla prigioniera di un ritratto che lei stessa dipinge e cancella a ogni cambio di “amore”». Per questo hanno rotto quella storia d’amore che era nata condita da un complotto politico, secondo la Pascale. Che intanto cerca di riciclarsi come imprenditrice del mattone, si fa vedere alla Leopolda e vede i primi utili per le sue società.

L’irrequietezza e la gelosia

Un matrimonio durato alla fine solo due anni. E una storia cominciata con le famose foto in barca ad agosto e l’invito a un concerto della cantante dopo le parole dell’allora compagna di Berlusconi: «Non sono né gay né etero. Sono libera. Lancerò un’associazione per la tutela dei diritti Lgbtq+, anche nel mio interesse». Turci ha raccontato il suo primo incontro: «Sapevo che era li, al concerto, ed ero abbastanza agitata», ha raccontato la cantante. Poi il corteggiamento e il coronamento con le nozze, due spose in completo pantalone bianco e la promessa spericolata: «Per sempre». Forse troppo per una donna irrequieta come Francesca Pascale. E poi c’è la gelosia di Paola Turci, rivelata anche sui social dopo la presenza della moglie a Belve. L’abbraccio finale fra Francesca Fagnani e Pascale non è tanto piaciuto alla cantante che scrisse: «Non sono gelosa, ma…».

Il casale nel senese

L’assegno da 20 milioni di euro con cui è stata liquidata dai Berlusconi è servito ad acquistare un casale nel senese. Che nelle intenzioni delle due doveva diventare il loro nido d’amore oltre che il rifugio di 11 cani. Ora è di nuovo sola. Ma libera, come piace a lei.

