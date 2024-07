Caos voli, ma l’aereo di Salvini è l’unico a decollare. Tra i passeggeri di Fiumicino scoppia la rivolta

A Roma Fiumicino, mentre è in corso il down informatico di Microsoft in tutto il mondo e ci sono difficoltà in banche e aeroporti, c’è un solo volo che non viene sfiorato dai disagi mattutini. Ed è, riferisce La Stampa in un retroscena destinato a scatenare polemiche, quello diretto a Milano Linate delle 13, in cui a bordo ci sono il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini con Riccardo Molinari,

capogruppo della Lega alla Camera e Maurizio Lupi, leader di Noi moderati. Tutti gli altri voli della compagnia italiana, nella stessa fascia oraria, sono stati cancellati, riporta il quotidiano.

Il volo, spiegano, è partito in ritardo, con più di mezz’ora di ritardo. Ma è decollato. Contattato da La Stampa, Molinari – spiega: «Lo avevo prenotato da due giorni, sarò stato più fortunato». Non la pensano proprio così alcuni lettori del quotidiano, che hanno contattato La Stampa, svelando a Ilario Lombardo alcuni dettagli. Salvini ha atteso il suo volo nel Lounge di Ita. Occhialini in testa, intento a leggere sullo smartphone, il ministro è scappato al gate senza fiatare. Ma due passeggeri hanno chiesto spiegazioni alle hostess in sala. Perché parte solo il volo del ministro? Le risposte non convincono, l’imbarazzo sale e la destinazione, all’improvviso, scompare dal tabellone. Gli altri voli, quelli cancellati invece, rimangono. Così come potrebbero esserci le polemiche, dopo l’uscita sul quotidiano di questo volo miracolato dal crash del sistema informatico globale.

