Dubai, la principessa divorzia con la formula riservata ai soli uomini: «Visto che stai con altre, ti lascio»

Mahra bin Mohammed bin Rashid al Maktoum, una delle 26 figlie del sovrano dell’Emirato di Dubai – nonché primo ministro degli Emirati Arabi Uniti – ha deciso di divorziare. Ad appena un anno dalla cerimonia sfarzosa che l’ha vista unirsi allo sceicco Mana bin Mohammed Al Maktoum, anche lui membro della famiglia reale, la donna ha voluto rompere la relazione. Un gesto che le potrebbe causare non pochi guai, visto che nel Paese dove vige la sharia solo agli uomini è permesso avviare la separazione. Sua altezza Mahra, inoltre, ha annunciato la rottura coniugale su Instagram. Il post, condiviso sull’account seguito da circa 700 mila persone, ha incassato il record di mi piace: quasi 350 mila, più una marea di commenti che la incoraggiano.

«Caro marito, poiché sei occupato a passare il tempo con altre compagnie, dichiaro qui il mio divorzio. Divorzio da te, divorzio da te, divorzio da te. Stammi bene, la tua ex moglie», ha scritto Mahra sul social. Una mossa rivoluzionaria per un Paese a maggioranza musulmana, anche perché riprende la formula del talaq – il ripudio – riservata ai soli uomini. La principessa ha anche cancellato tutte le foto dove compariva insieme all’ormai ex coniuge. Dalla famiglia reale, al momento, non è arrivato alcun commento sulla vicenda. La monarchia sta cercando di limitare quella che, secondo la concezione islamica, sarebbe un’onta per l’uomo. Mentre l’iniziativa di Mahra apre uno spiraglio per l’emancipazione femminile nei territori dove la sharia opprime le donne.

