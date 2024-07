Salvini dopo le polemiche per il suo volo Roma-Milano nel giorno del caos: «Mi faccio il mazzo e inventano notizie: il mio non era l’unico partito» – Il video

«Mi faccio il mazzo e c’è chi riesce a inventarsi notizie e a far polemica» dice Matteo Salvini, dopo le polemiche scoppiate perché il suo volo da Roma a Milano è stato tra i pochi a partire. Gli attacchi al leader della Lega sono iniziati dopo che La Stampa aveva indicato il volo di Salvini come l’unico partito, mentre migliaia di altre persone avrebbero protestato perché rimaste a terra.

Ricostruzione però smentita innanzitutto da Ita Airways, secondo cui tra le 12 e le 15 sono stati in tutto 12 i voli che sono riusciti a decollare. Da Fiumicino in tutto sarebbero stati 550, nonostante i forti disagi per buona parte dei passeggeri. Tra quei pochi fortunati che sono riusciti a volare, c’è stato anche Salvini che attacca il «giornale di sinistra», come definisce il quotidiano di Torino.

Da Piacenza, Salvini ammette che quella appena finita è stata una «giornata tosta». Racconta di essere strato alla Camera per l’approvazione del Decreto Salva casa e poi è riuscito a prendere «uno dei 550 aerei che sono decollati da Fiumicino, ma un giornale di sinistra è riuscito a scrivere “Salvini prende l’unico aereo che decolla da Roma”. Oggi 12 aerei Roma Linate, io ero su uno di quei dodici come altre migliaia di persone e 550 voli da Fiumicino in tutta Italia in tutto il mondo, ma qualcuno riesce a far girare sui social che io ho preso L’unico volo che è partito da Roma lavorate e Vergognatevi».

