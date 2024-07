Matteo Berrettini vince l’Atp di Gstaad: sconfitto in due set il francese Halys

È Matteo Berrettini il vincitore dell’Atp 250 di Gstaad, in Svizzera. Il tennista azzurro ha sconfitto in finale il francese Quentin Halys con il punteggio di 6-3, 6-1. Berrettini aveva conquistato la finale del torneo dopo aver battuto il greco Stefanos Tsitsipas in due set: 7-6 e 7-5. «Con Tsitsipas ho giocato il mio tennis migliore nel momento più importante. La finale con Halys? Sarà una partita molto difficile», aveva dichiarato Berrettini alla fine del match contro il greco. Per il tennista azzurro si tratta della terza finale all’Atp di Gstaad. La prima fu nel 2018, quando batté lo spagnolo Roberto Bautista Agut e vinse il primo titolo Atp della sua carriera. La seconda volta, nel 2022, fu sconfitto invece dal norvegese Casper Ruud. Da domani, lunedì 22 luglio, Berrettini sarà il numero 50 al mondo nel ranking Atp.

I prossimi impegni di Berrettini

Dopo Gstaad, Berrettini parteciperà a Kitzbuhel, in Austria, dove è atteso già domani, lunedì 22 luglio, per la sfida ai sedicesimi contro il russo Pavel Kotov, numero 60 al mondo. Dopodiché, l’azzurro partirà per gli Stati Uniti, proprio dove lo scorso anno si infortunò alla caviglia e fu costretto a chiudere la stagione con diversi mesi di anticipo.

In copertina: L’esultanza di Matteo Berrettini dopo la vittoria contro Tsitsipas in semifinale dell’Atp di Gstaad, 20 luglio 2024 (EPA/Peter Klaunzer)

