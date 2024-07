Trump congeda Biden senza pietà: «Non è mai stato in grado di fare il presidente. Kamala Harris? Batterla sarà ancora più facile»

Non concede neppure l’onore delle armi all’avversario, Donald Trump. Pochi minuti dopo l’annuncio del ritiro di Joe Biden dalla corsa per la Casa Bianca, il tycoon ha parlato al telefono con la Cnn, cui ha ribadito il suo giudizio sull’ormai uscente leader democratico: «È stato di gran lunga il peggior presidente nella storia del nostro Paese», l’affondo senz’appello di Trump. Considerazioni che il candidato dei repubblicani ha poi “elaborato” in maggior dettaglio in una mail della sua campagna e sui social. «Il corrotto Joe Biden non era idoneo a candidarsi presidente, e certamente neppure a servire come tale – non lo è mai stato!», ha scritto Trump sulla piattaforma Truth, sostenendo quindi che Biden «ha raggiunto la posizione di presidente solo grazie a bugie e fake news, senza lasciare il suo seminterrato. Tutti coloro che lo circondavano, compreso il suo medico e i media, sapevano che non era in grado di essere presidente, e non lo era». L’eredità di Biden, secondo Trump, consiste ora in «milioni di persone che attraversano il confine senza alcun controllo – molte da prigioni e case di cura – e un numero record di terroristi».

Trump prenota la vittoria: «Adesso avanti tutta!»

Ragione di grave preoccupazione? Sì e no perché ovviamente, passa al contrattacco Trump, «rimedieremo ai danni che fa fatto molto rapidamente» con la sperata vittoria a novembre. «MAKE AMERICA GREAT AGAIN», è l’immancabile slogan di chiusura per galvanizzare l’elettorato conservatore nel giorno più difficile per i democratici. «Oggi facciamo la storia», ha scritto non a caso negli stessi minuti Trump in una mail della sua campagna elettorale. «L’establishment di Washington, i media che odiano l’America e il corrotto deep State hanno fatto tutto il possibile per proteggere Biden, ma il vostro sostegno lo ha semplicemente messo fuori gara! Adesso avanti a tutta velocità!». E se la prossima sfidante sarà davvero Kamala Harris, come l’endorsement di Biden “in uscita” lascia intendere, Trump mostra fin d’ora di non avere alcun tipo di timore, per lo meno pubblicamente. «Sarà più facile da battere di quanto lo fosse Biden», il commento urticante di Trump alla Cnn (ancor prima di sapere del passaggio ufficiale di testimone).

