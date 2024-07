Cristina Seymandi: «Non ho più visto Massimo Segre. E adesso voglio proteggere la mia privacy»

Il 9 agosto di un anno fa uscì il video in cui il finanziere Massimo Segre accusava l’allora fidanzata Cristina Seymandi di tradimenti e faceva saltare la festa per l’annuncio del matrimonio. I due hanno fatto pace anche se l’indagine sulla diffusione del filmato è proseguita. E hanno anche trovato un accordo sulla storia dei 700 mila euro bonificati sul conto di lei. Ma a quanto pare i due non si sentono più. A dirlo è la stessa Seymandi in un’intervista a La Stampa. Nella quale dice di non aver mai più visto il video e che non è più arrabbiata: «No. Mi ha stranito ricevere giudizi da chi non mi conosce, ma le aspre critiche definiscono più le persone che le esprimono, piuttosto di chi le riceve, soprattutto sui social che ormai sono diventati un mondo parallelo».

Massimo Segre

Massimo Segre, però, non lo vede più: «È passato un anno, oramai ognuno ha preso la sua strada, siamo persone civili e io ho un profondo rispetto della privacy altrui. La vita è fatta di percorsi che possono anche cambiare: a volte insieme, ma non è per sempre, e bisogna accettarlo». Anche se negli scorsi mesi si era parlato di un riavvicinamento tra i due. Seymandi ha nel frattempo scritto un libro: «Uscirà il prossimo anno e si intitolerà “Ribelle”, ci sto già lavorando da un po’ di tempo». Nel quale parla «delle mie esperienze di vita e professionali. Delle persone che ho incontrato durante il mio percorso, e del mio impegno nel sociale. E poi di quanto queste esperienze hanno definito quella che oggi sono. Molte di queste storie e di questi incontri sono avvenuti proprio a Torino che è poi la mia città. Parte dei proventi della vendita del libro sarà certificato ed investito in progetti a sostegno delle donne in condizione di fragilità».

Il Grande Fratello Vip

Seymandi fa sapere di essere ancora impegnata in politica: «Sono sempre la coordinatrice nazionale del movimento “L’Italia c’è”». In vacanza invece andrà «in Oriente, con mia figlia che ha 18 anni ed è la mia ragione di vita. Ma non dico dove». E non festeggerà il suo compleanno: «Quest’anno non ne sento il bisogno, ma ho avuto la certezza che un valore fondamentale nella vita è quello dell’amicizia. Sarò io quindi a fare un regalo a tutte quelle persone che hanno saputo trasmettermi vicinanza e sostegno. Come si dice, gli amici sono la famiglia che ci si sceglie». Nemmeno parteciperà al Grande Fratello Vip: «No, assolutamente». Ma soprattutto, alla domanda se oggi sia o no fidanzata non vuole rispondere: «Come detto, ora voglio proteggere la privacy altrui e anche la mia».

