Michelle Comi e l’ultima provocazione dei regali da migliaia di euro: «Non fatemi doni da 200 euro, non me ne faccio niente» – Il video

È polemica per la wishlist di compleanno stilata dall’influencer Michelle Comi composta da oggetti il cui valore arriva fino a 30mila euro. Con un video postato su Instagram, la 29enne ha chiesto ai suoi follower – suddivisi in «imprenditori bassi, medi e alti» – una serie di regali per il suo compleanno. «Per gli imprenditori alti, ovviamente, il regalo sarà dai 5mila in su. Quelli medi dai 3 ai 5mila e quelli bassi dai 1000 ai 3mila. Per tutti gli altri, mi bastano i vostri auguri. Non fatemi regalini da 200 euro, per favore, che non me ne faccio niente». La giovane precisa, inoltre, che «esiste una subcategoria per gli imprenditori alti» ai quali chiede bracciali di Cartier il cui valore arriva fino a 30mila euro. «Il mio compleanno è tra una settimana, il 26 luglio. Vorrei già avere dei regali premium platinum. Sto aspettando», conclude.

Il video di Michelle sta raccogliendo diversi commenti negativi in rete. Più che altro perché in molti si chiedono se sia una provocazione o meno. «Pensa avere un figlio e scoprire che questo ti ha rubato la pensione per fare un regalo a michelle comi scegliendolo dalla wishlist creata per il suo compleanno», twitta un utente. Ma c’è anche chi la difende: «Michelle Comi è discutibile, molto, ma ammetto mi fa molto molto ridere il moralismo di quelle che passano la vita mostrando puppe ville e regalini per poi indirizzare le followers contro chi è soltanto più sfacciata o provocatoria».

