Un Eurofighter italiano precipita durante un’esercitazione in Australia: il pilota è salvo

Le cause dell’incidente non sono note

Un Eurofighter dell’Aeronautica Militare italiana è precipitato nel corso di un volo addestrativo sui cieli del Northern Territory (Australia). Le cause al momento non sono note. Il pilota si è eiettato ed è in buone condizioni di salute. Sta ultimando gli accertamenti medici presso una struttura ospedaliera. Nessun danno ulteriore è stato registrato. I soccorritori e i funzionari della difesa hanno detto che l’aereo è precipitato vicino alla città settentrionale di Darwin durante l’esercitazione Pitch Black 24. L’esercitazione Pitch Black, che si tiene ogni due anni, prepara a missioni complicate che coinvolgono un gran numero di aerei internazionali. È la prima volta che l’Aeronautica Militare Italiana partecipa alle esercitazioni. La polizia ha dichiarato che l’aereo si è schiantato a circa 18 chilometri a sud-ovest della cittadina rurale di Daly River, un centro di allevamento e pesca con meno di 500 abitanti.

