Il nuovo capo dell’esercito inglese sostiene che bisogna prepararsi a una possibile guerra mondiale entro il 2027

Il generale Sir Roly Walker, nuovo capo dell’esercito britannico, ha dichiarato che il Regno Unito deve prepararsi a una possibile Terza guerra mondiale nel giro di tre anni. Specialmente se la Cina dovesse attaccare Taiwan entro il 2027. Walker ne ha parlato durante un discorso pubblico, il primo, al Rusi (Royal United Services Institute), prestigioso think tank del settore. Il militare ha inoltre affermato che la guerra «non è inevitabile» e che l’esercito ha avuto «giusto il tempo» per prepararsi ed evitare il conflitto. «Penso che la Russia ne uscirà probabilmente più debole ma ancora molto, molto pericolosa e desiderosa di una qualche forma di punizione per ciò che abbiamo fatto per aiutare l’Ucraina», ha dichiarato. Ma è il fronte asiatico che preoccupa Walkar: con Taiwan nelle mire cinesi e l’Iran con armi nucleari. La loro, a detta del generale, è una «relazione transazionale reciproca», con la condivisione di armi e tecnologia. Il Times ha definito «le sue parole le più serie da parte di un capo della Difesa negli ultimi anni».

