La serie Veep fa il boom di ascolti dopo il ritiro di Biden: «Ha anticipato la corsa di Kamala Harris». E sui social è caccia ai parallelismi

Le elezioni presidenziali del 2024, con la vicepresidente Kamala Harris in corsa per la candidatura democratica, hanno dato una spinta inaspettata agli ascolti di Veep, la serie di Hbo ideata nel 2012. Lunedì, i dati di streaming di Luminate hanno rivelato un aumento esplosivo del «353%» nella visione della prima stagione di Veep sulla piattaforma di streaming Max. La serie è stata guardata per un totale di 2,2 milioni di minuti il 22 luglio, un enorme balzo rispetto ai 486mila minuti del giorno precedente. Il motivo? In tantissimi ci vedono un’eccezionale anticipazione della corsa alle presidenziali americane di Kamala Harris. Inoltre, le clip della serie sono diventate virali su X dopo che il presidente Biden ha annunciato il suo ritiro dalla corsa presidenziale domenica. In particolare, nella seconda stagione della serie, il personaggio di Selina Meyer scopre che il presidente non si ricandiderà e decide di correre per la presidenza.

Social impazziti

I social stanno letteralmente impazzendo mettendo in scena tutti i parallelismi tra la trama dello show e la realtà. La serie Veep parla della vicepresidente degli Stati Uniti, tale Selina Meyer, che viene chiamata a correre per le elezioni. Dinamica che ha riportato immediatamente alla mente degli utenti social il ritiro di Biden e la possibile salita di Harris. Tra le scene che appaiono maggiormente sui social, c’è quella che mostra Meyer, interpretata dall’attrice e comica Julia Louis-Dreyfus, che esulta in silenzio dentro un ripostiglio quando apprende che il presidente non si ricandiderà per un secondo mandato, dandole quindi la possibilità di avviarsi verso la Casa Bianca. Tuttavia, a fronte dei numerosi confronti, Armando Iannucci, creatore di Veep, è intervenuto e su su X ha sottolineato la differenza tra realtà e finzione, ricordando che «è tutto frutto della nostra invenzione».

Le frecciatine di Biden e Harris

Ma i primi a notare le somiglianze a scherzarci su sono stati proprio Biden e Harris. A marzo 2023, durante un’apparizione al The Late Show with Stephen Colbert, Harris ha riconosciuto che «ci sono parti che sono effettivamente piuttosto accurate» nella rappresentazione di Veep. In un momento di ironia, anche Biden ha scherzato durante una cerimonia dello scorso anno, dicendo che avrebbe chiesto a Julia Louis-Dreyfus se le piaceva di più essere vicepresidente o presidente. Commento che ora aggiunge un ulteriore strato di interesse pubblico e mediatico al fenomeno di Veep.

Leggi anche: