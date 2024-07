Morto l’ex marito di Alessia Pifferi, Francesco Miranda. Era stato in ospedale 2 giorni prima: disposta l’autopsia

È morto Francesco Miranda, ex marito di Alessia Pifferi, la donna condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la piccola Diana, di 18 mesi, nata da un’altra relazione. Il 55enne è stato trovato senza vita lo scorso 6 luglio nella sua abitazione di Milano. Sul corpo non risultano segni di violenza. La notizia della morte è stata diffusa solo oggi. Sul cadavere verrà disposta l’autopsia. Il fascicolo aperto per ora è quello per omicidio colposo, un’ipotesi tecnica necessaria per svolgere alcuni accertamenti e capire se esistano negligenze mediche. Perché Miranda, 48 ore prima del decesso, aveva effettuato una gastroscopia all’ospedale di Melegnano: da tempo accusava alcuni dolori allo stomaco. A lanciare l’allarme alle autorità è stata la sorella dell’uomo, che non riusciva a mettersi in contatto con lui dal 5 luglio. Quando nell’abitazione sono intervenuti polizia e vigili del fuoco l’uomo si trovava già privo di vita in camera da letto. Il caso è seguito dal sesto dipartimento guidato da Tiziana Siciliano che si occupa di tutela della salute, dell’ambiente e del lavoro. La pm, riporta Repubblica, è Marina Petruzzella.

«Alessia Pifferi sta malissimo: piange in continuazione»

Dopo la separazione, Miranda e Pifferi erano rimasti entrambi a vivere nella zona di Ponte Lambo in due appartamenti diversi. «Sta malissimo – spiega l’avvocatessa Alessia Pontenani, che difende la donna -. È disperata e piange in continuazione». I due, da quanto riferito, erano rimasti sempre in buoni rapporti e lui si era anche affezionato alla bambina.

