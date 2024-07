Olimpiadi di Parigi 2024: Tamberi perde la fede nella Senna. I compagni: «Perso un oro ne trovi un altro». Lei lo saluta a riva – Il video

Piccola disavventura per il portabandiera azzurro, prevedibile con quella confusione a bordo del battello 37

Gianmarco Tamberi, che ha sfilato da portabandiera azzurro per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi, ha perso la fede nuziale nella Senna. Quando l’imbarcazione azzurra ne se accorge parte la presa in giro per Gimbo da parte dei suoi compagni. «Perso un oro ne trovi un altro», gli hanno detto i colleghi della pallanuoto maschile, aggiungendo che se serve testimonieranno con la moglie. Vedendo il clima e i salti a bordo del battello 37 è comprensibile che la fede sia potuta scappare dalla mano dell’atleta.

Chi è la moglie di Gianmarco Tamberi

La moglie di Tamberi è Chiara Bontempi, da due anni. Figlia dell’ex pilota Piergiorgio Bontempi, che ha corso il mondiale di Superbike, è nata ad Ancona nel 1995. Ed è presente anche lei a Parigi, precisamente ha seguito la cerimonia lungo le rive della Senna. L’atleta ha condiviso una storia su Instagram dove ringrazia il suo amore, che probabilmente lo ha già perdonato. Forse.

