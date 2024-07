Torino, identificato un altro aggressore del giornalista Andrea Joly: è un 33enne di CasaPound

È stato identificato il quinto presunto responsabile dell’aggressione ad Andrea Joly, il giornalista de La Stampa picchiato lo scorso 20 luglio all’esterno dell’Asso di Bastoni, un circolo frequentato da militanti di estrema destra in via Cellini, a Torino. Il quinto identificato è un uomo di 33 anni, incensurato, militante di CasaPound. Nella mattinata di oggi, venerdì 26 luglio, la digos ha perquisito la sua abitazione a Chivasso, nel Torinese. Il sospetto degli investigatori, coordinati dal pm Paolo Scafi, è che il 33enne avrebbe preso parte all’aggressione della scorsa settimana contro il giornalista. L’uomo è stato denunciato per lesioni personali ed è la quinta persona accusata finora dell’episodio.

Nel corso della perquisizione, gli agenti della digos hanno sequestrato gli indumenti che il 33 avrebbe indossato la sera dell’aggressione. Pochi giorni fa era circolato un video del pestaggio, ripreso da un’angolatura diversa rispetto ai precedenti filmati, in cui si vedevano altre persone oltre alle quattro già identificate e denunciate. Le indagini della procura di Torino si stanno concentrando sul coinvolgimento di altre persone che hanno partecipato all’aggressione. Joly era stato picchiato mentre fotografava e filmava i festeggiamenti del 16esimo compleanno del circolo di CasaPound Torino, l’Asso di Bastoni, in via Cellini, nel quartiere di San Salvario..

