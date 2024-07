Quanto valgono le medaglie delle Olimpiadi 2024. E come fa a esserci dentro un pezzo di Torre Eiffel

Oro, argento e bronzo. Nel linguaggio quotidiano la metonimia prevale, facendo quasi dimenticare che le tre parole, oltre che primo, secondo e terzo posto, sono i nomi dei tre metalli usati per le medaglie delle Olimpiadi. Metalli che, oltre a materializzare la gioia che un podio olimpico porta con sé, hanno un valore economico che potrebbe essere di poco conto per gli oltre 10 mila atleti che nei prossimi giorni si sfideranno (per conoscere date e orari di ciascuna competizione si può consultare il programma completo) per ottenerne almeno una, ma certamente non è trascurabile, soprattutto in un periodo storico in cui il valore dei metalli ha subito un rialzo significativo. Per questo, la piattaforma di investimento BG Saxo ha calcolato il valore delle tre medaglie, confrontandolo con quello che gli stessi premi avevano alle Olimpiadi di Londra nel 2012 e considerando anche la variabile speciale di quest’anno: il ferro della Torre Eiffel contenuto in ciascuna di esse.

Medaglia di bronzo

La medaglia di bronzo pesa in totale 455 grammi. Di questi, 415,15 sono rame; 21,85 sono zinco; e 18 sono ferro della Torre Eiffel. In base alla sua composizione, ha dunque un valore totale di 3,88 dollari, 68 centesimi in più rispetto al 2012.

Medaglia d’argento

Sale il prestigio e con esso il peso della medaglia conferita a chi occupa il secondo gradino del podio. Sono 507 i grammi: tutto argento oltre ai 18 del ferro della Torre simbolo di Parigi. Alla quotazione attuale, la medaglia d’argento ha un valore di 473,43 dollari. In crescita, a parità di peso e composizione, rispetto ai 456,27 dollari di Londra 2012.

Medaglia d’oro

Al contrario delle precedenti, la medaglia d’oro non è composta principalmente dal metallo che le dà il nome. In essa sono contenuti 505 grammi di argento, che ne costituiscono il nucleo. A questo si sommano i 6 grammi d’oro per la placcatura, e i 18 del ferro, per un totale di 529 grammi. Il valore della medaglia d’oro delle Olimpiadi di Parigi 2024 è 935,89 dollari, quasi duecento in più della controparte londinese.

Come fanno le medaglie delle Olimpiadi di Parigi a contenere il ferro della Torre Eiffel

Economicamente, il ferro della Torre Eiffel è un’aggiunta irrilevante: 2 millesimi di dollaro a medaglia. Ma l’esagono che trova posto al centro di esse è stato inserito affinché ciascun atleta premiato possa fisicamente portare con sé un pezzo un pezzo di Parigi. L’idea deriva dalla collaborazione tra il comitato olimpico e il gruppo LVMH, nel quale rientra la nota gioielleria Chaumet, che ha disegnato le medaglie. Il ferro della Torre Eiffel è quello recuperato dai vari interventi di ristrutturazione nel corso del XX secolo. Tecnicamente si chiama ferro di pozzanghera, una forma quasi pura di ferro con eccesso di carbonio rimosso tramite un processo noto come puddling, ed è stato prodotto dalle fucine di Pompey e dagli altiforni in Lorena.

