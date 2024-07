Filippo Ganna sveglia l’Italia: sua la prima medaglia azzurra a Parigi. L’argento nella crono individuale

È di Filippo Ganna la prima medaglia dell’Italia ai Giochi di Parigi 2024. L’azzurro ha chiuso al secondo posto, ed è quindi argento, nella cronometro individuale vinta dal belga Remco Evenepoel. Bronzo per l’altro belga superato da Ganna, Wout Van Aert. Finale incredibile per Ganna, che ha decisamente cambiato ritmo negli ultimi chilometri di gara, riuscendo a recuperare 15 secondi su Van Aert. Ad aspettarlo al traguardo c’erano anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Prima medaglia per l’Italia, dopo un inizio di Olimpiadi deludente soprattutto dalla scherma, con l’eliminazione di Rossella Fiamingo, eliminata al primo turno del torneo di spada femminile.

La stretta di mano con Mattarella

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha salutato Filippo Ganna al termine della sua prova nella crono su strada che ha portato la prima medaglia per l’Italia. Il ciclista ha ricevuto la stretta di mano e le congratulazioni del Capo dello Stato con il quale ha poi scambiato due battute. «Ci abbiamo provato», ha detto Ganna, riferendosi alle chance di oro, e Mattarrella ha replicato: «Bene, bene, dai..».

