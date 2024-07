Raid di Israele in Libano dopo la strage di ragazzini al campo di calcio, l’Idf: «Capo di Hezbollah dietro l’attacco con razzo iraniano»

Nella notte aerei da combattimento israeliani hanno attaccato «una serie di obiettivi dell’organizzazione terroristica Hezbollah in tutto il Libano». L’esercito israeliano conferma su X che tra gli obiettivi attaccati nel Libano profondo e meridionale, le «infrastrutture terroristiche» nelle aree di Shabriha, Burj a-Shamali, Bakàa, Kfar Kila, Rab a-Taltin, al-Khyam e Tir Harfa. I raid arrivano in risposta al razzo lanciato dal Libano verso un campo di calcio nella cittadina druso-israeliana di Majdal Shams, dove sono almeno 12 le vittime, soprattutto bambini e ragazzi, e oltre 30 i feriti, di cui sei in gravissime condizioni.

Hezbollah nega ogni suo coinvolgimento, ma per l’idf non ci sono dubbi che dietro il massacro a Majdal Shams ci sia il comandante del gruppo terroristico libanese Ali Muhammad Yihye. A citare il suo nome è stato il portavoce dell’Idf, l’ammiraglio Daniel Hagari, secondo il quale nell’attacco è stato usato un razzo Falaq 1 di produzione iraniana, la cui testata trasporta oltre 50 chili di esplosivo. Un’arma di cui solo Hezbollah ha disponibilità nell’area e che era già stata usata in un lancio nell’area di Chebaa in Libano. Il nome di Ali Muhammad Yahya è stato confermato anche dal colonnello Avichay Adraee, portavoce in lingua araba dell’Idf: «Nonostante i suoi tentativi di negare, Hezbollah è responsabile del massacro a Majdal Shams e dell’uccisione di bambini e ragazzi sul campo di calcio».

