Bill Gates non ha detto che per ridurre la fame nel mondo si deve limitare la popolazione

«Dobbiamo limitare la popolazione e sconfiggeremo la fame nel mondo». Questo è quello che numerose persone sentono nelle parole pronunciate da Bill Gates in un video in cui il fondatore di Microsoft annuncia di voler «ridurre il numero di persone affamate». Se questa locuzione non fosse abbastanza chiara, è sufficiente il contesto dell’intervento – in cui Gates presenta nuove colture più produttive da usare in Africa – per capire che la riduzione del numero di persone affamate paventata dal fondatore di Microsoft è da ottenersi con una migliore resa agricola, e non tramite una riduzione assoluta della popolazione.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica (qui, qui e qui altri esempi). Nella descrizione si legge:

Bill Gates “Nonostante il riscaldamento globale, c’è ancora cibo a sufficienza. Limitare la popolazione e l’offerta alimentare ci consentirà di affrontare il futuro con maggiore fiducia. La produzione di prodotti agricoli diversi dagli alimenti deve essere gradualmente eliminata entro il 2030”. Quest’uomo è pericoloso e va fermato.

Cosa dice veramente Bill Gates

Tuttavia, nella clip condivisa, Bill Gates non fa alcun riferimento a una limitazione della popolazione. L’unica frase che potrebbe essere interpretata erroneamente è quella che il fondatore di Microsoft pronuncia a 0′ 15” dello spezzone pubblicato su Facebook. Lo stessa frase può essere ascoltata a 6′ 06” a nel video completo, pubblicato su YouTube il 17 ottobre 2022. Gates dice, riferendosi all’implementazione di nuove varietà di comuni colture vegetali:

We really need to do this. We need to do it, for all the ecosystems and all the key crops, because this is the trend. The one thing that will push against that population and climate change and actually bring down the number of of hungry people.

Dobbiamo farlo veramente. Dobbiamo farlo per tutti gli ecosistemi e tutte le colture chiave, perché la tendenza è questa. L’unica cosa che spingerà contro la popolazione e il cambiamento climatico e ridurrà effettivamente il numero delle persone che soffrono la fame.

Bill Gates non dice che si deve limitare la popolazione

Ascoltando e leggendo le parole di Gates, è chiaro che non viene fatto alcun riferimento a una riduzione della popolazione. Quello «spingere contro» è inteso come un «contrastare gli effetti di». La parola «popolazione» viene usata per descrivere l’aumento demografico che rende difficile l’approvvigionamento alimentare nella Africa Subsahariana.

Le sfide dell’Africa

Guardando dall’inizio il video su YouTube, infatti, si riscontra che è proprio dell’Africa che sta parlando Bill Gates, evidenziandone la bassa produttività agricola, nonostante il clima spesso favorevole e i costi irrisori degli appezzamenti di terreno. Per questo, descrive un’iniziativa della sua fondazione per aiutare a portare nell’area subsahariana del continente varietà più efficienti e resistenti di comuni prodotti agricoli, come il mais. Proprio il granturco è il simbolo che il fondatore di Microsoft porta ad esempio durante il suo discorso, tanto da entrare in scena con due piante che poi rimangono vicino al palco. Dietro di lui, una mappa dell’Africa tanto grande che non lascia spazio a dubbi.

Conclusioni

Si sostiene che Bill Gates abbia paventato la necessità di limitare la popolazione per far fronte alla limitata disponibilità di risorse. In realtà, il fondatore di Microsoft ha presentato un modo di aumentare la produttività delle colture per ridurre il numero di persone che soffrono la fame.

