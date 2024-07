Olimpiadi 2024, Italia beffata in finale nel fioretto: Macchi si arrende a Cheung, è argento

Per due volte i giudici non si sono trovati d’accordo sul punto finale: il 22enne di Pontedera ha infine perso 15-14 contro l’oro olimpico di Tokyo 2020

Non si è fatto intimorire Filippo Macchi davanti al campione olimpico Cheung Ka Long, ma si è dovuto arrendere all’ultima stoccata. Il 22enne di Pontedera esce sconfitto dalla pedana della finale di fioretto maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 con il punteggio di 15-14. Macchi è rimasto incollato all’hongkonghese colpo su colpo e si è portato sul 14-12, a un passo dalla vittoria. Che sembrava non voler arrivare più. Il favoritissimo Cheung, oro a Tokyo, ha acciuffato la parità ed è poi iniziata tutta un’altra battaglia, con i giudici che per due volte si sono trovati davanti allo schermo del replay senza trovare una decisione comune per assegnare il punto vittoria, chiamando chiedendo di ripeterlo. E una terza volta si sono riaffacciati al monitor, quest’ultima raggiungendo il verdetto: Cheung oro, di nuovo, Macchi argento. È l’ottava medaglia per l’Italia finora a questi Giochi, e arriva dopo l’oro di Thomas Ceccon nei 100 dorso.

