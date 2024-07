Chi è Bob, il raccogli cuffie diventato (ironicamente) un’icona alle Olimpiadi 2024 – Il video

«Bob the Cap Catcher». Ovvero, Bob il raccogli cuffie. È diventato il nuovo eroe delle Olimpiadi di Parigi 2024. Bob, anche se il suo vero nome ancora non si sa, ha guadagnato popolarità dopo aver recuperato una cuffia da nuoto che la statunitense Emma Webber aveva perso durante i 100 metri rana femminili. Con il suo slip a fiori diventato ormai iconico, Bob – che è un assistente de La Défense Arena, che ospita la piscina per le gare di nuoto – è stato ripreso da una trasmissione della Nbc che ha contribuito a renderlo famoso. La presa della cuffia è avvenuta davanti a circa 15mila spettatori e la sua performance è stata salutata dall’ovazione del pubblico. Nonostante il suo successo, l’identità di Bob the Cap Catcher rimane avvolta nel mistero. Il suo vero nome è sconosciuto e sembra che desideri mantenerlo tale.

Il nome Bob è stato scelto dalla cabina di regia della Nbc per la sua semplicità e facilità di pronuncia, rendendolo un nome memorabile e adatto a un «supereroe». Le Olimpiadi di Parigi 2024 saranno in corso fino all’11 agosto, quindi è probabile che Bob the Cap Catcher faccia altre apparizioni. «Questa situazione è normale nelle competizioni di nuoto», spiega un portavoce delle Olimpiadi alla Cnn. «Gli assistenti sono le uniche persone che indossano un costume, a parte gli atleti. Una richiesta può arrivare per recuperare un oggetto in fondo alla vasca prima della gara successiva. In questo caso, la richiesta è stata fatta all’assistente più vicino». Ovvero a Bob.

