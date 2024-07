Polemiche su Di Francisca e la Rai contro Pilato, la nuotatrice felice dopo il podio perso: «C’è o ci fa?». Pellegrini la difende – I video

La 19enne tarantina ha provato a spiegare perché è stato «il giorno più bello della sua vita», nonostante il podio sfumato per un centesimo. Dure le critiche sui social per il commento dell’ex schermidrice e l’intervista sulla Rai

Crescono le polemiche sui social per il commento dell’ex schermidrice Elisa Di Francisca sulla reazione della nuotatrice Benedetta Pilato al podio sfumato per un solo centesimo. Polemiche che si accompagnano all’intervista della giornalista Rai Elisabetta Caporale alla 19enne tarantina, che dopo il quarto posto della finale dei 100 rana alle Olimpiadi di Parigi si era presentata in lacrime, ma di gioia. «Ma veramente?» le ha chiesto Caporale che non riusciva a spiegarsi perché Pilato non fosse dispiaciuta per il risultato.

Perché Benedetta Pilato piangeva di gioia

Piato invece ha provato a spiegare quanto quello fosse comunque «il giorno più bello della sua vita», dopo tante delusioni e ostacoli negli ultimi anni. Pilato aveva già ringraziato il suo allenatore per esserle stata vicina nel trasferimento dalla Puglia a Torino: «Tanto ogni cosa che facciamo viene criticato quindi fa niente – ha aggiunto Pilato – No io sono troppo contenta, un anno fa io non ero neanche in grado di farla questa gara. Ci ho provato dal primo metro, ve lo giuro, peccato».

Di Francisca contro Pilato

Impietoso il commento di Di Francisca, che dopo aver sentito le parole di Pilato ha commentato: «Ma c’è o ci fa?». Parole che hanno scatenato dure reazioni sui social contro l’ex schermidrice. In tanti hanno invece apprezzato lo spirito con cui Pilato ha vissuto il quarto posto e l’esclusione dal podio. Nessun commento invece alle polemiche né da Di Francisca che dalla Federnuoto.

La reazione di Federica Pellegrini

A commentare quell’intervista su Raisport invece ci ha pensato Federica Pellegrini, che non ci ha pensato due volte a difendere Pilato. Su Instagram l’ex nuotatrice plurimedagliata ha scritto: «Mi sento di dire una cosa sull’intervista di ieri sera di Benedetta Pilato ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha sogni diversi e aspettative diverse! È bello veder (dal di fuori) vincere ori in modi che possono sembrare semplici, ma non è assolutamente così!! A volte un quarto posto, anche se per poco, è il nostro sogno più grande! Perché?! Perché Benny alla prima Olimpiade uscì in batteria e ieri sera si presentava con il settimo tempo!! Le medaglie piacciono a tutti, ma… (e questo I’ho capito solo alla mia ultima Olimpiade) a volte conta molto di più il viaggio!! Le medaglie pesanti arriveranno, Benny ha solo 19 annil! Lasciamola sognare ciò che vuole».

