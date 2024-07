Olimpiadi di Parigi, delusione per Simona Quadarella: quarto posto nella finale dei 1.500 stile libero

Corsia numero cinque, accanto alla leggenda del nuoto statunitense Katie Ledecky. Simona Quadarella si presenta alla finale femminile dei 1.500 metri stile libero con in tasca i due ori vinti ai Mondiali di Doha 2024. Ma i Giochi di Parigi sono un’altra storia, con Ledecky apparsa imprendibile già dalle prime bracciate: la nuotatrice statunitense vince la gara della Defense Arena con il tempo di 15.30.02: è record olimpico. Medaglia di argento per la francese Anastasija Kirpichnikova, mentre la tedesca Isabel Gose ottiene il bronzo. L’atleta azzurra è fuori dal podio per tre secondi. Per Ledecky, è la consacrazione definitiva nella lista delle nuotatrici più forti di tutti i tempi: con questa vittoria alle Olimpiadi di Parigi, le sue medaglie d’oro ai Giochi arrivano a otto.

