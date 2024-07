Parigi 2024, Granbassi difende le spade d’oro italiane: «Non sono le amiche di Diletta Leotta» – Il video

«Le 4 regine: l’amica di Diletta Leotta, la francese, la psicologa e la veterana». Così un titolo di Repubblica descriveva Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria, che hanno vinto la medaglia d’oro a Parigi 2024 nella spada femminile. Un titolo che non è piaciuto a Margherita Granbassi. La conduttrice ed ex schermitrice lo ha detto durante la diretta delle Olimpiadi: «Volevo fare un piccolo accenno a una cosa che ho visto appena finita la gara. Il primo titolo che mi è venuto sott’occhio è quello che le descrive come “l’amica di Diletta Leotta, la francese, la psicologa e la veterana”. No, loro si chiamano Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria».

Margherita Granbassi demolisce in diretta il titolo di Repubblica su "l'amica della Leotta, la francese, la psicologa e la veterana" #Paris2024 #GiochiOlimpici pic.twitter.com/aP1btnNCyo

— Il Grande Flagello (@grande_flagello) July 31, 2024

