Morto il bimbo di 4 anni finito sul fondo di una piscina domenica, sfuggito ai genitori era finito nella vasca per gli adulti

È morto in ospedale a Bergamo il bambino di quattro anni che domenica scorsa era caduto in una piscina pubblica a Cemenate, in provincia di Como. Il bambino era stato soccorso dai bagnini in stato di incoscienza. Era stato trasferito in elicottero all’ospedale di Bergamo, ma è morto nelle scorso ore nel reparto di terapia intensiva. La famiglia, originaria del Marocco, vive a Lomazzo, in provincia di Como. Già da martedì i familiari erano pessimisti sulle possibilità di recupero del bambino.

L’incidente

Il bambino stava trascorrendo una giornata in piscina con la famiglia la scorsa domenica, ma per un attimo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori. Dopo una discesa su uno scivolo, sarebbe rimasto sott’acqua. L’ipotesi è che il piccolo avesse cercato di passare dalla vasca per i bambini a quella per gli adulti. Nonostante sia stato immediatamente soccorso, le condizioni del bambino erano apparse subito gravi. Il piccolo non avrebbe mai ripreso coscienza nel corso degli ultimi giorni, finché le sue condizioni non sono peggiorate fino alla morte.

