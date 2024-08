Alta tensione Israele-Iran, le compagnie aeree cancellano i voli per Tel Aviv: il rifiuto dell’equipaggio Lufthansa

Sono almeno sette finora le compagnie aeree che hanno deciso di interrompere i voli per Israele, per le crescenti tensioni con l’Iran. La tedesca Lufthansa ha comunicato la sospensione di tutti i voli per Tel Aviv almeno fino all’8 agosto. Stessa decisione da parte di Delta, United Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Air India. Come riporta Times of Israel, questa mattina presto un volo Lufthansa partito da Monaco di Baviera è atterrato all’aeroporto cipriota di Larnaca per poi fare ritorno in Germania, dopo che l’equipaggio si era rifiutato di volare in Israele. Anche FlyDubai ha cancellato oggi alcuni dei suoi voli già programmati per Israele.

Le cancellazioni arrivano mentre cresce la preoccupazione per la possibile escalation militare, dopo la strage al campo di calcio di 12 bambini nel Golan, l’uccisione del capo militare di Hezbollah Fuad Shukr e quella a Teheran del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh. Secondo i media israeliani, all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv si troverebbero circa 70 mila passeggeri che rischiano di restare bloccati. Diversi stanno tentando di prendere gli ultimi voli per l’Europa, prima che vengano cancellati.

Leggi anche: