Massimo Cacciari: «Afd fuorilegge in Germania? Così la democrazia si spara nelle palle»

Il professore ed ex sindaco: l'avanzata delle destre in Europa non si ferma mettendo fuorilegge chi è al 20%

Il professor Massimo Cacciari dice che le indagini dei servizi segreti tedeschi su Alternative für Deutschland sono ballon d’essai. E che il rischio di esclusione dai contributi pubblici in quanto di estrema destra sarebbe «folle per un partito con il 20%». Perché «una cosa è l’ostracismo che si legge dai comportamenti dei padroni dei media e dei social, che non danno più spazio a questi movimenti, altra cosa sarebbe una messa fuori legge formale che al momento non c’è». Se però arrivasse, avverte l’ex sindaco di Venezia, «sarebbe l’ennesimo atto che attesterebbe il suicidio delle élite», dice in un’intervista al Fatto Quotidiano.

L’avanzata delle destre in Europa

Secondo Cacciari l’avanzata delle destre in Europa non si sconfigge con le leggi: «Se esistono norme che vietano l’apologia del fascismo, come di qualsiasi ideologia, si può discutere nel merito del comportamento politico se sia razionale o no metterle in campo. Puoi anche decidere di arrestare tutti quelli che cantano Faccetta nera o che fanno il saluto romano. Ma se si mette fuorilegge chi sta al 20% dei consensi ci si aspetti di vederli salire al 30 o 40%. Le destre sono al governo in tutta Europa, come si può pensare di metterle fuori legge? Bandire AfD che in certe aree è in maggioranza o governa è un suicidio. Se la democrazia vuol spararsi nelle palle faccia pure», sostiene nel colloquio con Nicola Borzi.

Il paradosso di Popper

Il filosofo Cacciari non crede nemmeno al paradosso di Popper, che predica l’intolleranza con gli intolleranti: «Una democrazia che non facesse leva sulla propria forza politica e mediatica – atto che appartiene a una logica politica –, ma facesse invece ricorso a strumenti legali per mettere fuori legge partiti di qualsiasi natura finirebbe di essere una democrazia». Perché «le idee politiche si combattono con le idee, con la politica, con l’organizzazione della società, con il buon governo. Se la democrazia non sa difendersi con armi politiche, con la credibilità e l’autorevolezza delle strategie e degli atti che compie, crepa».

Le élite politiche

Infine, il professore dice che «le elite politiche attuali non sono nemmeno in grado di condurre con autorevolezza una propria riforma neo-autoritaria, non hanno la capacità di trasformare le democrazie in senso autoritario, ma nemmeno di difenderle in senso progressivo. Sono in mezzo al guado, incapaci, contraddittorie. E in questa situazione le destre vere crescono. Sono anni che le cosiddette sinistre governano l’Europa con norme liberticide che poi portano alla crescita delle destre». In Germania ha vinto le elezioni la Cdu, un partito di destra. Il 6 maggio si voterà la fiducia al governo Merz.