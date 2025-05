Caso Afd, Rubio si schiera con il partito di estrema destra tedesco: «Questa è tirannia mascherata»

Bollato come minaccia all' «ordine democratico» da un report dei servizi segreti. Sulla vicenda interviene il segretario di Stato Usa: «Berlino cambi la rotta»

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha denunciato una «tirannia mascherata» in Germania dopo la decisione dei servizi segreti tedeschi di classificare il partito Afd guidato da Alice Weidel come «estrema destra». E lo fa con un post su X, invitando Berlino a un passo indietro.

Germany just gave its spy agency new powers to surveil the opposition. That’s not democracy—it’s tyranny in disguise.



What is truly extremist is not the popular AfD—which took second in the recent election—but rather the establishment’s deadly open border immigration policies…