Donald Trump: «I magnati di Internet? Ora mi baciano il c***»

Il presidente proclama l'8 maggio e l'11 novembre "Festa della vittoria" per le due guerre mondiali

«I magnati di internet? Mi odiavano durante il primo mandato. Ora mi baciano il culo». Donald Trump in un discorso davanti agli studenti dell’università dell’Alabama ha detto che se i giovani vogliono arrivare lontano devono «spezzare il sistema». E ha citato sé stesso come esempio: «Se guardate queste persone su internet, ne conosco molte. Elon (Musk) è fantastico, ma ora li conosco tutti. Mi odiavano durante il mio primo mandato, e ora mi leccano il culo. E’ impressionante, davvero. Anche se ora va molto meglio».

I valori conservatori

Il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato l’importanza dei valori conservatori, criticando l’università di Harvard, attaccata perché ha sostenuto la libertà di opinione con il congelamento di due miliardi di dollari di finanziamenti federali. «Crediamo nella libertà e nella famiglia. In Dio e nella patria. Celebriamo la nostra Costituzione, veneriamo la nostra Bibbia e rendiamo omaggio alla nostra bandiera», ha detto Trump a oltre 30 mila laureati. Poi ha affermato che la polizia dovrebbe essere rispettata e che agli uomini non dovrebbe essere consentito di competere nelle competizioni femminili.

Crimson Tide

Trump ha detto che il futuro non sarù scritto dall’ Harvard Crimson, ma dalla Crimson Tide, il motto dell’Università dell’Alabama, uno degli stati più conservatori con il voto più diviso dal punto di vista razziale del Paese. Successivamente, su Truth, il presidente ha proclamato l’11 novembre e l’8 maggio come Giorni della Vittoria in due guerre mondiali. «Nomino l’8 maggio come Giorno della Vittoria per la Seconda Guerra Mondiale e l’11 novembre come Giorno della Vittoria per la Prima Guerra Mondiale», ha scritto il presidente.