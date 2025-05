Cosa c’è nell’accordo sulle terre rare tra Stati Uniti e Ucraina

L'ok dopo i colloqui tra Trump e Zelensky. Le condizioni per Kiev ora sono più favorevoli. Lo sfruttamento dei giacimenti e gli investimenti Usa in Ucraina

Un accordo «davvero equo». Che crea opportunità per investimenti significativi in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensy celebra così la firma del trattato sulle terre rare di Kiev con gli Stati Uniti. Il documento era stato oggetto di difficili negoziati nelle scorse settimane. Il testo, composto di tre documenti, prevede l’accesso delle aziende americane all’estrazione di minerali rari, petrolio e gas in Ucraina. E la creazione di un fondo d’investimento congiunto tra i due paesi. Le condizioni sono più favorevoli per Kiev rispetto alla versione precedente, che aveva causato tensioni con Washington.

L’accordo

La firma dell’accordo è rimasta incerta negli ultimi giorni, ha fatto sapere Politico, spiegando che «l’Ucraina si era rifiutata di firmare il patto economico principale e due accordi tecnici collaterali». Un funzionario statunitense ha confermato che le parti hanno firmato tutti e tre gli accordi dopo che l’Ucraina ha richiesto alcune modifiche dell’ultimo minuto e il Tesoro statunitense ha cercato di tenere il punto. « L’accordo è cambiato significativamente durante il processo di preparazione. Ora è un accordo veramente equo che crea opportunità per investimenti significativi in ​​Ucraina», ha detto Zelensky. L’accordo non prevede di conteggiare gli aiuti Usa già forniti come un debito dell’Ucraina nei confronti degli Usa, come voleva Donald Trump.

Le garanzie che mancano

«Si tratta di un lavoro congiunto con l’America e a condizioni eque», ha spiegato il presidente. Firmato nella notte tra mercoledì 30 aprile e giovedì primo maggio, l’accordo non prevede garanzie di sicurezza nei confronti di Kiev. Le tensioni per l’accordo erano culminate nella lite alla Casa Bianca tra i due presidenti nello Studio Ovale. Una prima bozza del testo era stata respinta da Kiev. Secondo diverse stime l’Ucraina oggi possiede il 5% delle risorse minerarie mondiali. Ma non tutte sono facilmente sfruttabili. Alcune delle terre si trovano in zone occupate da Mosca o minacciate dalle forze russe. L’accordo dovrebbe essere una tappa fondamentale nell’avvicinamento tra Russia e Ucraina per chiudere la guerra cominciata tre anni fa.

La pace tra Russia e Ucraina

« Tocca a loro trovare un accordo e porre fine a questo brutale conflitto», ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance a Fox News. «Ma non sono pronti a fermarsi», ha aggiunto. Da parte sua, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha minacciato che gli Stati Uniti potrebbero gettare la spugna nei confronti di Kiev e Mosca. «Abbiamo così tanti problemi – e direi anche più grandi – in tutto il mondo», ha detto sempre a Fox News. «Direi che ciò che accadrà con la Cina sarà più importante a lungo termine per il futuro del mondo», ha aggiunto. Intanto i bombardamenti continuarono su entrambi i lati del fronte. Quattordici persone sono rimaste ferite il primo maggio a sera in un attacco russo a Zaporizhzhia. Nove di loro sono state ricoverate in ospedale, ha annunciato Ivan Fedorov, governatore della regione.

Gli attacchi

Alcune ore prima, due persone erano state uccise in un attacco con drone su una zona residenziale di Odessa, nell’Ucraina meridionale, secondo quanto dichiarato dal governatore regionale Oleg Kiper. I servizi di emergenza ucraini hanno denunciato un «massiccio attacco russo». In risposta, Zelensky ha chiesto che «vengano esercitate ulteriori pressioni sulla Russia» per «costringerla (…) a negoziare». Mosca ha accusato l’esercito ucraino di aver condotto un “doppio attacco”, una tattica di cui Kiev ha ripetutamente accusato l’esercito russo, che consiste nel lanciare un secondo attacco nello stesso luogo poco dopo il primo, per colpire coloro che erano accorsi in aiuto delle vittime.

Il cessate il fuoco dell’8 maggio

Mentre i negoziati separati avviati dagli americani con russi e ucraini per porre fine al conflitto sembrano essere giunti a un punto morto, Vladimir Putin ha dichiarato un cessate il fuoco unilaterale dall’8 al 10 maggio. Il 9 maggio, la Russia terrà una grande parata militare a Mosca per commemorare l’80° anniversario della vittoria sulla Germania nazista. Parteciperanno circa 20 leader, tra cui il cinese Xi Jinping. Un primo cessate il fuoco di 30 ore era stato dichiarato da Putin ad aprile in occasione della Pasqua. Entrambe le parti si sono accusate a vicenda di averlo violato.