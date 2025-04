Massimo Cacciari: «Trump ha ragione: l’Europa è un fallimento»

Il professore: la colpa è di leader come von der Leyen

«L’Europa è un fallimento. Se non si parte da questo presupposto, che cosa si vuole capire delle posizioni di Trump?». A dirlo è il professor Massimo Cacciari, che in un’intervista a La Stampa spiega come «n certo Occidente è già finito da parecchi decenni». Nello specifico, «per qualche secolo c’è stato l’Occidente europeo, che nel bene e nel male è stato il centro del mondo e ha avuto il suo apice nel Diciannovesimo secolo. Gli Stati europei erano una grande potenza economica e demografica con uno sviluppo impetuoso. Tutto questo è finito con la prima guerra mondiale».

Adesso, secondo l’ex sindaco di Venezia, «c’è stata la decadenza europea, grazie a leader come Von der Leyen. Dal punto di vista demografico, l’Europa ha gli stessi abitanti del 1900. L’economia europea era il 50 per cento di quella mondiale nel ‘900: negli ultimi due decenni è passata dal 26 al 18 per cento del Pil globale. Di cosa stiamo parlando?».