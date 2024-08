Olimpiadi 2024, niente da fare per la squadra di fioretto femminile: contro gli Usa è argento

Niente da fare per il fioretto femminile a squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le italiane conquistano un ottimo argento ma escono sconfitte dalla finale in pedana contro la squadra statunitense. Le azzurre Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo, che in semifinale avevano battuto il Giappone per 45-39, sono state sempre in svantaggio per tutta la durata dell’incontro. Volpi prima ed Errigo nel finale hanno dato l’illusione di poterla recuperare, ma ormai il punteggio era compromesso.

