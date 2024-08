Olimpiadi di Parigi, Lorenzo Musetti fermato da Novak Djokovic

Si è difeso, ha giocato un’ottima partita ma ora il tennista Lorenzo Musetti dovrà puntare per la medaglia di bronzo. L’azzurro ha ceduto in semifinale nel torneo di singolare maschile di tennis dei Giochi di Parigi2024. Sulla terra rossa del Roland Garros, il 22enne toscano, numero 16 del mondo e undicesima forza del tabellone, ha perso contro il 37enne serbo Novak Djokovic., numero due del ranking internazionale e primo favorito del seeding a cinque cerchi, col punteggio di 6-4 6-2. Nel primo set un solo break, al decimo e decisivo game, in favore del tennista di Belgrado. Secondo parziale, invece, decisamente atipico, con diversi servizi persi da una parte e dell’altra: ben quattro i break subiti dall’azzurro nella seconda frazione. Quarant’anni dopo Paolo Canè a Los Angeles 1984, un italiano, era tornato in una semifinale nel torneo maschile del tennis olimpico. L’azzurro ha, infatti, eliminato ieri – giovedì 1 agosto – Zverev, numero 3 del tabellone e medaglia d’oro a Tokyo 2020, diventando il terzo italiano nella storia a raggiungere le semifinali alle Olimpiadi.

