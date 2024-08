Olimpiadi 2024, paura a bordo vasca nella 200 misti femminili: Tamara Potocka si accascia dopo la gara

La 21enne slovacca è stata portata via in barella ma cosciente

Grande paura durante la batteria dei 200 metri misti femminili alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tamara Potocka, nuotatrice 21enne slovacca, si è accasciata per un malore subito dopo essere uscita dalla vasca a fine gara, arrivata settimana nella terza manche. È subito intervenuto il personale sanitario che le ha messo una maschera d’ossigeno e l’ha poi trasferita nel centro medico portandola via in barella. La nuotatrice è rimasta cosciente, mentre spettatori e atleti assistevano preoccupati.

