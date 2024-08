Fedez dopo il malore e il ricovero d’urgenza: «È stata una nottata intensa…»

Fedez torna a parlare dopo il malore che ha a Gallipoli in Puglia, e che ha allarmato i fan. «Ciao a tutti», ha scritto in un messaggio pubblicato sulle sue stories Instagram a poche ore dal primo messaggio che avvisava dell’accaduto. «Intanto ci tengo a ringraziare tutto lo staff del pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi», ha esordito. Per poi continuare: «In secondo luogo mando un abbraccio a tutte le persone che ieri sera erano presenti al Praja di Gallipoli», ovvero il locale in cui era atteso. All’inizio di luglio Fedez aveva dovuto annullare tre concerti per il suo stato di salute. L’11 luglio era stato operato per un’emorragia. Nell’occasione aveva cancellato una storia sui social network e polemizzato di nuovo con Chiara Ferragni.

Una «nottata intensa»

Torna a parlare di quell’episodio nel suo messaggio odierno: «Dopo l’ultimo ricovero che mi ha costretto ad annullare alcune date, non vedevo l’ora di tornare sul palco». «Purtroppo – ha però aggiunto – durante il volo sono stato male, e appena atterrato sono stato portato direttamente in ospedale. Speravo di riuscire a essere dimesso per tempo, così non è stato». Prosegue spiegando che «è stata una nottata intensa, ma ora sto meglio». «Vi mando un abbraccio e spero che ci possiamo rivedere presto – conclude -, grazie per il supporto. Sono davvero rammaricato di non essere riuscito a essere con voi anche questa volta. Federico».

