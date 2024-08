Marcell Jacobs c’è: vola in semifinale dei 100 m con 10″05. Passa anche l’azzurro Alì

Passa il turno il campione in carica. In semifinale qualificato anche il 25enne Chituru Alì

Parte in sordina, ma recupera nel finale Marcell Jacobs in batteria alle Olimpiadi di Parigi. L’azzurro campione olimpico a Tokyo si è qualificato per la semifinale con un tempo di 10″05. Una prestazione apparsa un po’ in sordina per l’azzurro. «Dovevo conservare energie in vista di domani – ha spiegato Jacobs a Eurosport – quindi non mi sono spremuto troppo. Mi sento molto bene, e domani spero di trovare le giuste sensazioni in pista. Sono felice di essere qui, l’atmosfera è fantastica».

Chituru Alì in semifinale

In semifinale anche l’altro atleta in gara per i 100 metri, Chituru Alì che ha chiuso la gara con un 10″12. «Non esco convintissimo – ha spiegato il 25enne passato con il secondo tempo della sua batteria – non mi sono piaciuto alla partenza, ora vediamo due o tre cose per la semifinale. Lo stadio? È incredibile qui bisogna andare forte».

Foto: Grana/FIDAL

