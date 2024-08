Errani e Paolini in doppio anche in bici, le azzurre scoppiano a ridere per l’intervista in strada a Parigi prima della finale – Il video

Niente di meglio di una passeggiata in bici per Parigi per smorzare l’attesa in vista della storica finale per Sara Errani e Jasmine Paolini alle Olimpiadi di Parigi. Le tenniste azzurre sono state intercettate per strada dall’inviato dell’agenzia Alanews, che a quel punto ha deciso di improvvisare un’intervista dalla sua auto. Le due azzurre tra l’imbarazzo e il divertimento sono scoppiate in una fragorosa risata. Erano sicure di non dare troppo nell’occhio, dopo aver noleggiato due bici per farsi un giro tra le strade di Parigi.

L’intervista per strada

Le due stavano semplicemente tornando in hotel, in una sorta di uscita defaticante in vista della finale di doppio contro la coppia russa Andreva-Shnaider. «Come la vedete? Sarà difficile?», chiede il giornalista. Le due azzurre provano a tornare serie e non si negano: «Eh sì, ma noi ci proveremo», dice Paolini mostrando il pollice. Scatta il verde e le due spariscono nel traffico parigino.

Quando giocano e dove vedere Errani-Paolini

Paolini ed Errani scenderanno in campo alle 17 circa di oggi 4 agosto. Prima di loro in campo ci saranno Novak Djokovic contro Carlos Alcaraz. L’inizio della gara per le azzurre dipenderà quindi dalla durata di quell’altro spettacolare incontro. Il match sarà trasmesso in chiaro su Rai2 e RaiSport, oltre che in streaming su RaiPlay. E poi per gli abbonati anche su Sky-Eurosport, disponibile via satellite su Sky, e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels.

Video: ANSA/ALANEWS

