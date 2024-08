Olimpiadi 2024: salto con l’asta da record per Duplantis. Lo svedese vince l’oro e segna un nuovo primato mondiale – Il video

Era prevedibile ma anche stavolta il successo è doppio: lo svedese, con passaporto anche statunitense, Armand Duplantis ha vinto la gara di salto con l’asta nelle prove di atletica alle Olimpiadi di Parigi. Il campione però, come era già solito fare, ha segnato un nuovo record mondiale con un salto di 6 metri e 25 centimetri. Il record precedente, sempre suo, era di 6,24. Questa è la nona volta che l’olimpionico migliora il suo successo. Medaglia d’argento per lo statunitense Kendricks (5,95) e bronzo per il greco Karalis (5,90).

