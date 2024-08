Il caso Imane Khelif e l’opinione di Maddalena Corvaglia: «Se un bambino si identifica in un adulto ha diritto a guidare l’auto?» – Il video

«Se un uomo si indentifica in una donna ha il diritto di combattere alle Olimpiadi contro una donna allora un bambino che si identifica in un adulto ha il diritto di guidare la macchina e acquistare bevande alcoliche?». Inizia così la pillola video che l’ex velina Maddalena Corvaglia lancia sui social per parlare del caso della pugile Imane Khelif e delle polemiche per la sua partecipazione ai giochi Olimpici di Parigi, aumentate dopo il ritiro di Angela Carini dal ring a soli 46 secondi dall’inizio del match con l’algerina. Corvaglia però sembra ignorare il fatto che Khelif sia una donna a tutti gli effetti, nata biologicamente donna, ma semplicemente con livelli di testosterone più alti della media. «In che direzione stiamo andando? Te lo sei chiesto?», si chiede Corvaglia, con in sottofondo la canzone “Hello” di Adele. «Se un anziano si identifica in un bambino di 4 anni e ha il diritto di essere trattato come tale può accedere all’asilo? Se una bambina si identifica in un Labrador e ha il diritto di esser trattata da labrador ha il diritto di andare al parchetto dei cani invece che a scuola? Dove ci porterà tutto questo? Se un uomo si identifica in una coccinella e ha il diritto di esser trattato da coccinella può venire a vivere nel tuo giardino? Dobbiamo fare attenzione perché la domanda, a questo punto, non è se sia giusto o sbagliato. La domanda da porsi è: quale sarà il limite?», conclude la showgirl sui social. Un pensiero che sta diventando virale a modo suo, raccogliendo critiche. «Maddalena Corvaglia, tutto ok?», e ancora «Italia, quel luogo dove una che nel curriculum ha scritto solo “velina a Striscia”, si è messa a far post politici di destra». «Se una che non si informa (e non ha ancora capito che Imane è una donna) si identifica in una divulgatrice, ci sarà un limite? Comunque dai Madda, che un programma in tv lo danno presto anche a te!», posta su X Selvaggia Lucarelli.

Leggi anche: