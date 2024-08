Da Tamberi che smarrisce l’anello al tiratore turco «svogliato»: i meme e i personaggi esilaranti delle Olimpiadi di Parigi

Le Olimpiadi di Parigi 2024 hanno regalato momenti esilaranti e meme indimenticabili, trasformando gli atleti e le loro (dis)avventure in vere e proprie star del web e dei social. Dai guai di Gianmarco Tamberi, che ha perso la fede nuziale nella Senna durante la cerimonia d’apertura, al tiratore turco Yusuf Dikeç, che ha conquistato i social con il suo look e portamento all’apparenza sciatti e svogliati, il grande palco olimpico è stato un teatro di situazioni comiche. «Cosa memiamo a fare», sorge spontaneo affermare. Non mancano poi i momenti virali come il selfie di Al Bano con Snoop Dogg e le dichiarazioni surreali del cantante italiano che ha paragonato se stesso al nuotatore olimpico Thomas Ceccon. Infine, la performance di Kim Yeji, l’atleta più «cool» dei giochi, e la pugile italiana Angela Carini, che ha rapidamente attirato l’attenzione per il suo ritiro lampo, hanno fatto scaldare i motori ai mematori del web.