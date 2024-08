Olimpiadi di Parigi, la perla di Al Bano: «Assomiglio al campione di nuoto Thomas Ceccon»

Dopo aver regalato uno show alle Olimpiadi di Parigi 2024, Al Bano regala un’altra perla: «Assomiglio a Thomas Ceccon», campione olimpico nei 100 dorso di nuoto. Sollecitato a Casa Italia dal Corriere della Sera su chi ritiene di assomigliare tra gli atleti in gara, il cantante ha risposto: «Chi? quello… Come si chiama, Zaccon? Ah, Ceccon, straordinario! Mi ha ricordato tarzan Johnny Weissmuller. Ha la stessa grinta in acqua». Al Bano ormai è uno dei protagonisti di questa edizione dei Giochi Olimpici. Ieri ha riempito le Olimpiadi di un’inaspettata atmosfera tutta italiana improvvisando uno show dopo la vittoria dell’oro da parte della judoka azzurra Alice Bellandi. D’altronde, l’artista è grande amico del presidente della Federazione Internazionale di Judo, Marius Vizer. Al Bano ha cantato il suo brano più celebre, Felicità, catturando su di sé l’attenzione del pubblico italiano e internazionale. Ma non è finita qua. Poco dopo, si è fatto un bel selfie con Snoop Dogg, il noto rapper statunitense ingaggiato dalla Nbc come commentatore sportivo per questi GIochi, diventato immediatamente virale in rete.

